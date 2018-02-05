Нацполиция: в Украине не хватает около 16 тысяч полицейских

Показать меню
Актуально
Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее - 06:44 Испытание на прочность: Донбасс — форпост России, устремлённый в будущее Ученые создали испаряющуюся электронику - 06:45 Ученые создали испаряющуюся электронику В США продают уникальный автомобиль, собранный из 17 моделей - 06:52 В США продают уникальный автомобиль, собранный из 17 моделей Ума Турман рассказала о работе с Харви Вайнштейном - 06:55 Ума Турман рассказала о работе с Харви Вайнштейном Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну - 07:04 Ким Чен Ын прокатился на троллейбусе по ночному Пхеньяну Дженнифер Лопес рассказала о скандале с Полом Марчиано - 07:09 Дженнифер Лопес рассказала о скандале с Полом Марчиано Экономический бумеранг: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины - 07:13 Экономический бумеранг: как антироссийские санкции ударили по экономике Украины Мигрень и сердечные болезни оказались связаны, – ученые - 07:18 Мигрень и сердечные болезни оказались связаны, – ученые Ким Кардашьян рассказала о первых днях жизни Чикаго - 07:24 Ким Кардашьян рассказала о первых днях жизни Чикаго Рябинский назвал бой Гассиева и Дортикоса одним из лучших, увиденных в жизни - 07:29 Рябинский назвал бой Гассиева и Дортикоса одним из лучших, увиденных в жизни Васильев: Гассиев начнет подготовку к финальному бою WBSS с Усиком в марте - 07:29 Васильев: Гассиев начнет подготовку к финальному бою WBSS с Усиком в марте Кремлев: даже кубинец Савон радовался победе Гассиева над Дортикосом - 07:30 Кремлев: даже кубинец Савон радовался победе Гассиева над Дортикосом Китай раскритиковал американскую ядерную доктрину - 07:36 Китай раскритиковал американскую ядерную доктрину Команда города подводников стала победителем краевого этапа Всероссийского - 07:39 Команда города подводников стала победителем краевого этапа Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба» Излучение от сотовых телефонов не опасно для людей, – ученые - 07:42 Излучение от сотовых телефонов не опасно для людей, – ученые Ким Чен Ын прокатился на новом троллейбусе - 07:48 Ким Чен Ын прокатился на новом троллейбусе Стремительный перепад: о погоде в Алтайском крае 4 февраля - 07:48 Стремительный перепад: о погоде в Алтайском крае 4 февраля
» » Нацполиция: в Украине не хватает около 16 тысяч полицейских

Нацполиция: в Украине не хватает около 16 тысяч полицейских


Добавлено: 05 фев 2018 в 21:01, Категория: Украина
Нацполиция: в Украине не хватает около 16 тысяч полицейских

Дефицит полицейских в Нацполиции Украины на начало 2018 года составляет 15,9 тыс человек (13,6% от штатного состава).

В Нацполиции Украины отметили, что из этого количества в Киеве вакантными остаются 1,6 тыс должностей полицейских (18,5% штатного состава). В то же время, некомплект полицейских существенно снизился по сравнению с началом 2017 года, когда в Украине не хватало 23,7 тысяч полицейских.

Общая штатная численность полицейских Нацполиции по Украине утверждена на уровне 116,1 тыс человек (из них 8,7 тыс — в Киеве). При этом, на протяжении 2016 года из рядов Нацполиции уволились 15,8 тыс человек или 13,6% личного состава (в Киеве — 1,7 тыс человек). В 2017 году из рядов Нацполиции уволились 7,9 тыс человек или 7% состава (в Киеве — 617 человек).



Материалы по теме:

В Киеве задержана опасная банда, ранившая пятерых полицейских в Днепре
Глава Нацполиции назвал число убитых полицейских в 2017 году
Украинских полицейских переоденут в новую форму
Деканоидзе рассказала о планах Нацполиции на 2017 год
Добавлено: 05 фев 2018 в 21:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Таинственный прибор, позволяющий видеть прошлое и будущее, находится в Ватикане

Таинственный прибор, позволяющий видеть прошлое и будущее, находится в Ватикане

20-летняя Кайли Дженнер впервые стала матерью

20-летняя Кайли Дженнер впервые стала матерью

Microsoft решила отказаться от новой версии Windows 10

Microsoft решила отказаться от новой версии Windows 10

Украинская деталь – причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Украинская деталь – причина аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

Загрузка...



Лента новостей
Жителей Москвы призвали отказаться от личного транспорта до конца недели - 05:25 Жителей Москвы призвали отказаться от личного транспорта до конца неделиВласти Москвы направили дополнительные силы на расчистку города от снега - 05:25 Власти Москвы направили дополнительные силы на расчистку города от снегаУкраинцы попытались обмануть польских пограничников купюрами из настольной игры (ФОТО) - 05:21 Украинцы попытались обмануть польских пограничников купюрами из настольной игры (ФОТО)Загадочный объект попал в поле зрения камер МКС - 05:13 Загадочный объект попал в поле зрения камер МКСИз-за ошибки в переводе поварам олимпийской сборной Норвегии прислали 15 тысяч яиц вместо 1,5 тысяч - 05:11 Из-за ошибки в переводе поварам олимпийской сборной Норвегии прислали 15 тысяч яиц вместо 1,5 тысячCAS может обязать МОК пригласить россиян на Олимпиаду-2018 - 05:08 CAS может обязать МОК пригласить россиян на Олимпиаду-2018Москва нас дрессирует, устраивая уроки: в НАТО выступили с претензиями к России - 05:03 Москва нас дрессирует, устраивая уроки: в НАТО выступили с претензиями к РоссииМакияж Бруклина Бекхэма на дне рождения Хлои Морец раскритиковали в сети: фото с вечеринки - 04:58 Макияж Бруклина Бекхэма на дне рождения Хлои Морец раскритиковали в сети: фото с вечеринкиИскавшее пропавший малазийский самолет MH370 судно пропало с радаров - 04:56 Искавшее пропавший малазийский самолет MH370 судно пропало с радаровИндекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение суток - 04:56 Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение сутокПришельцы следили за пуском японской ракеты «Эпсилон-3»: видео с НЛО опубликовано в Сети - 04:52 Пришельцы следили за пуском японской ракеты «Эпсилон-3»: видео с НЛО опубликовано в СетиДепутат Верховной Рады предложил создать в Украине резервную армию - 04:45 Депутат Верховной Рады предложил создать в Украине резервную армиюСпасая жизни людей Донбасса - 04:42 Спасая жизни людей ДонбассаВыданному США россиянину запретили читать и мыться - 04:25 Выданному США россиянину запретили читать и мыться
Последние новости
Трамп назвал демократов «предателями Америки» за отказ аплодировать его речи - 06:40 Трамп назвал демократов «предателями Америки» за отказ аплодировать его речи В новосибирском метро женщина упала на рельсы - 06:22 В новосибирском метро женщина упала на рельсы “Авто Терминатора”: Арнольд Шварценеггер продал суперкар за 2,5 млн долларов (ФОТО) - 06:15 “Авто Терминатора”: Арнольд Шварценеггер продал суперкар за 2,5 млн долларов (ФОТО) В Киеве придумали «Аркан» для дончан - 06:11 В Киеве придумали «Аркан» для дончан Число ДТП за сутки в Петербурге превысило 1,5 тысячи - 06:08 Число ДТП за сутки в Петербурге превысило 1,5 тысячи Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 11 процентов за неделю - 06:08 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выросла на 11 процентов за неделю Тактический ход Москвы довел Литву до истерики, в НАТО поспешили с поддержкой - 05:57 Тактический ход Москвы довел Литву до истерики, в НАТО поспешили с поддержкой Святой Грааль или подарок пришельцев: загадочный артефакт с внеземными свойствами хранится в - 05:55 Святой Грааль или подарок пришельцев: загадочный артефакт с внеземными свойствами хранится в Краснодаре Собянин вручил премии молодым ученым Москвы - 05:52 Собянин вручил премии молодым ученым Москвы Прокуратура Петербурга проверит чиновников, ответственных за уборку снега - 05:52 Прокуратура Петербурга проверит чиновников, ответственных за уборку снега В ЛНР готовятся к съемкам художественного фильма о войне на Донбассе (ФОТО) - 05:51 В ЛНР готовятся к съемкам художественного фильма о войне на Донбассе (ФОТО) В Украине вновь значительно подорожает алкогольная и табачная продукции - 05:48 В Украине вновь значительно подорожает алкогольная и табачная продукции Роструд разрешил россиянам опаздывать в непогоду - 05:38 Роструд разрешил россиянам опаздывать в непогоду
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"