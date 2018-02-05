Нацполиция: в Украине не хватает около 16 тысяч полицейских

Дефицит полицейских в Нацполиции Украины на начало 2018 года составляет 15,9 тыс человек (13,6% от штатного состава).

В Нацполиции Украины отметили, что из этого количества в Киеве вакантными остаются 1,6 тыс должностей полицейских (18,5% штатного состава). В то же время, некомплект полицейских существенно снизился по сравнению с началом 2017 года, когда в Украине не хватало 23,7 тысяч полицейских.

Общая штатная численность полицейских Нацполиции по Украине утверждена на уровне 116,1 тыс человек (из них 8,7 тыс — в Киеве). При этом, на протяжении 2016 года из рядов Нацполиции уволились 15,8 тыс человек или 13,6% личного состава (в Киеве — 1,7 тыс человек). В 2017 году из рядов Нацполиции уволились 7,9 тыс человек или 7% состава (в Киеве — 617 человек).