Навстречу глобалистам: Москва переводит школьников на электронное обучение

Сейчас до нас то и дело доносятся сведения о предстоящем электронном обучении в московских школах. Мы все чаще и чаще слышим о проекте Московская электронная школа - МЭШ. Но сведения об этом настолько скудные и обрывочные, что большинство родителей пока не в курсе происходящего.

Тем не менее, проект МЭШ реализуется полным ходом. Уже задействовано более 100 столичных школ (образовательных комплекса). Установлен срок – проект стартует с 1 сентября 2018 г. Пока речь идет о столице, а в ближайшем будущем будет реализован всероссийский проект – Российская электронная школа (РЭШ), о котором неоднократно говорила Министр образования О.Васильева.

По замыслам реформаторов, отныне при обучении в школах будут использоваться новейшие электронные технологии, что позволит объединить школы в общее электронное образовательное пространство. На уроках школьники (начиная с начальной школы) будут пользоваться индивидуальными планшетами или смартфонами, связываясь по Wi-Fi с интерактивной доской в классе, заполнять в них тесты, читать электронные учебники, «посещать» виртуальные экскурсии, пользоваться виртуальными лабораториями, электронными библиотеками и даже обучающими компьютерными играми. Каждый урок обязательно должен быть подготовлен учителем в электронном виде. Проводить срез знаний с выставлением оценки будет компьютер. Учитель только запускает процесс, и оценки будут автоматически выставляться в электронный журнал.

Сейчас идет массовое техническое переоснащение столичных школ. Классы оборудуются интерактивными досками, роутерами Wi-Fi и т.д. Учителя спешно проходят обучение новой системе, учатся создавать электронные уроки, наполнять электронные библиотеки новыми материалами. Для этого к ним приставлены «тьюторы» (инструкторы) по МЭШ. Педагогов и директоров школ стимулируют к участию в проекте материально. Разработчики электронных материалов для МЭШ получат гранты от Правительства Москвы. Их сумма будет зависеть от востребованности (количества скачиваний) материалов (от 10 до 150 тыс. руб.).

Таким образом, сейчас идет очень активная подготовка к внедрению МЭШ. Складывается впечатление, что все силы Департамента образования положены на этот проект.

Однако во всем этом процессе очень удивляет и тревожит тишина со стороны Департамента образования и школьных директоров - тихое, молчаливое и безальтернативное внедрение МЭШ. Общественности данный проект даже не был представлен: никаких открытых заявлений со стороны Департамента образования, обращений к родителям, родительских собраний на эту тему пока не было. Хотя педагогам проект был представлен на общегородском педсовете еще год назад (в марте 2017 г.).

По-видимому, никакого широкого обсуждения МЭШ и не предполагается. Огромные суммы денег уже вложены, заключены серьезные контракты, закупается дорогое высокотехнологичное оборудование (к примеру, стоимость одной интерактивной доски – около 500 тыс. руб.).

Получается, что Департамент образования Москвы и Минобрнауки РФ взяли на себя огромную ответственность за «преобразование» традиционного школьного обучения и превращение его в электронное за колоссальные бюджетные средства, не согласовав это с общественностью, родителями, специалистами. И речь не об одной экспериментальной школе. Сейчас экспериментальной площадкой становится вся Москва! А дальше – вся Россия! То есть все дети страны должны стать подопытным кроликами?

Напомним, что данный проект – экспериментальный, неапробированный в полной мере, не имеющий аналогов в мире. Электронное обучение применялось в 8 пилотных школах Москвы в прошлом учебном году. Но кто видел результаты? Никаких результатов исследований, заключений, документов представлено не было. Да и какие выводы можно сделать за столь короткий срок?

Где заключения экспертов от здравоохранения, психологов, опытных педагогов о безопасности и эффективности электронного обучения для детей? Прежде чем широко распространять электронное обучение, необходимо провести серьезные исследования. Проводились ли исследования о безопасности воздействия электронных устройств на неокрепший детский организм? А где СанПины на сами эти устройства? Их нет. Они не разработаны. А был ли измерен объем облучения от различных устройств, находящихся в одном помещении в таком количестве? Ведь по задумке разработчиков МЭШ, в каждом классе должен быть свой роутер Wi-Fi, интерактивная доска, планшет у каждого ученика (25-30 штук), планшет или ноутбук у учителя, возможно, еще и электронные книги. И все это в помещении одного только класса! А сколько классов в школе?

Конечно, подобных исследований еще не проводилось. Ведь это серьезная работа, требующая финансовых вложений, привлечения серьезных специалистов, а главное – испытания временем. Не один год потребуется, чтобы понять, каково влияние электронных устройств на зрение, общее здоровье, психику, интеллектуальное развитие детей, на их дальнейшую социализацию. А кто может предугадать, каков будет уровень образования и развития у выпускников электронной школы?

Сегодня можно уверенно утверждать, что безопасность и эффективность проекта МЭШ совершенно не подтверждены ни экспертами, ни какими-либо документами или исследованиями. Есть лишь рекомендации.

* Для справки: Оценка «Научного центра здоровья детей РАМН» учебных занятий с применением электронных планшетов в 7-х классах показала, что при гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60–80%), общая продолжительность работы с планшетом за урок должна составлять не более 15 мин, непрерывная — не более 4 мин.

Соответствует ли методика преподавания в среде МЭШ этим рекомендациям? Очень сомнительно.

Спрашивается – для чего такое широкое и безальтернативное внедрение электронного образования? Почему нужно экспериментировать сразу на всех детях? Почему на этот проект отводятся колоссальные бюджетные средства? И это в условиях экономического кризиса. Какой отдачи от проекта ждут его авторы?

Быть может, ответ кроется в следующем... Проект МЭШ полностью коррелирует с глобалистским проектом Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) «Форсайт образования 2035», предлагающим переход на виртуальное обучение. Форсайт внедряет такие немыслимые понятия как «геймификация образования» (учеба как компьютерная игра), «живой учебник» (электронный учебник с меняющимся содержанием), «виртонаркомания», «дети планшетов», «учебные системы дополненной реальности» и многое другое (подробнее по ссылкам: http://map.edu2035.org/futuremap или http://changelab.tilda.ws/2035). Со всей очевидностью, Форсайт направлен на слом, демонтаж традиционной системы образования в нашей стран.

Проект МЭШ имеет все возможности для перевода школьников на дистанционное он-лайн обучение. Все уроки будут записаны в электронном виде и будут доступны на электронном портале из любой точки. Уже сейчас разработчики МЭШ причисляют к плюсам проекта возможность, например, заболевшего или уехавшего школьника посмотреть электронный видео-урок дома. И от директоров школ то и дело звучат фразы, что «в школу ПОКА ходить надо, но только ПОКА…», пока система не заработает в полной мере.

А вот чем чреват переход на дистанционное обучение нетрудно себе представить… В электронной школе практически не остается места Учителю (многие его функции будут выполняться компьютером). Так тысячи учителей попросту останутся без работы. А дети – без живого общения и школы.

Вот и получается, что вложив в МЭШ сегодня, реформаторы рассчитывают на серьезную экономию завтра. Не надо платить зарплаты учителям, администрации и работникам, содержать здания, оплачивать бумажные учебники и многое другое. Сплошная экономия. Настоящий электронный «рай». Вот только можно ли так экономить на детях, их здоровье, образовании? Чем аукнется государству такой непродуманный подход к формированию будущих поколений? Ведь мы все понимаем: сегодня дети – завтра народ.