Нидерланды официально отозвали посла из Турции

Кроме того, в Гааге подчеркнули, что не примут назначения нового посла Турции в Нидерландах.

Добавим, что переговоры так и не привели к нормализации отношений стран.

МИД Нидерландов приняло решение об официальном отзыве своего посла в Турции и сказали, что не примут нового турецкого посла в своей стране.

На этом фоне данный шаг стал только формальностью, так как в Турциипосла Нидерландов нет с марта прошедшего года.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил голландцев с нацистами, потребовал извинений и пообещал принять самые жёсткие меры в отношении Нидерландов.

Тогда власти Нидерландов запретили «из соображений безопасности» выступления в государстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в республике. Министр планировал посетить митинг в нидерландском городе Роттердам, чтобы проинформировать турецких жителей в данной стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции. Президент Турции утверждал, что примет ответные меры.