Никогда не было, и вот опять. Зачем в Польше вспомнили Бандеру

За публичное выражение новой украинской идеологии польские депутаты предлагают сажать на три года. Эксперт объяснил, почему поляки имеют на это право.

Отношения между Варшавой и Киевом затрещали по швам из-за принятого на прошлой неделе польским сеймом так называемого «антибандеровского» закона. Теперь за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй Мировой войны, а также за пропаганду идей Степана Бандеры в Польше можно получить серьезный штраф и даже сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Поводом для уголовного преследования может стать фраза: «польские лагеря смерти», а также любые попытки выставить поляков сотрудниками фашистов. Аналогичные санкции последуют за отрицание Волынской резни, ответственность за которую лежит на последователях Бандеры. Закон вступит в силу после подписи президента Польши Анджея Дуды.

Киев предсказуемо раскритиковал решение сейма. Президент Петр Порошенко обвинил польских парламентариев в «демонстрации абсолютно необъективной и категорически неприемлемой оценки» исторических событий. Депутат Рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук предложил решение, оправдывающее название его политического объединения: как можно быстрее отозвать украинского посла из Польши. Члены украинской националистической партии «Свобода», особо почитающие Бандеру, заявили, что польские депутаты своим решением нанесли им беспрецедентную обиду.

Как говорил чрезвычайный и полномочный посол на Украине Виктор Черномырдин: «никогда не было, и вот опять». «Антибандеровский» закон разбередил старые обиды и вот политики и публичные персоны из обеих стран принялись с новой силой ворошить прошлое и даже прочить реальные столкновения в ближайшем будущем.

Независимый аналитик и политолог Александр Асафов в комментарии ИА «Политика Сегодня» убежден, что закон лишь фиксирует антибандеровские настроения польского общества. Собеседник агентства уверен, что парламент принял закон своевременно, поскольку страна готовится к большому электоральному циклу: за местными выборами этой осенью последуют выборы в парламент, а после поляки выберут президента.

«Правящая партия «Закон и справедливость» Качиньского пытается укрепить свои позиции, готовя законы, которые могут быть позитивно восприняты польским обществом в расчете на хороший результат», - говорит эксперт.

Болезненны для поляков не только воспоминания о Волынской резне. Еще не скоро забудутся события лета 1944 года, когда жители Варшавы восстали против гитлеровских оккупантов. На подавление бунта была откомандирована 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер», сформированная, в том числе, из украинских коллаборационистов. В Варшаве личный состав «Дирлевангера» отличился изнасилованиями, грабежами и жестокими убийствами.

«Для поляков Варшавское восстание – дата священная. – заметил Асафов. – Примерно, как для нас битва за Сталинград».

Рассуждая о возможных последствиях украинско-польского конфликта, собеседник агентства отметил, что Киев оказался в проигрышной позиции. Украина уже поссорилась со всеми соседями и обострение с Польшей не идет на руку как украинским политикам, так и рядовым гражданам, многие из которых вынуждены ездить на заработки в Евросоюз.

«Если правящая партия в Польше не победит, то мы можем столкнуться с радикальным обострением в отношениях этих стран», - заключил Асафов.