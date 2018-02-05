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Однушки разделять запрещается


Добавлено: 05 фев 2018 в 00:22,
Однушки разделять запрещается
Парламентарии считают, что у одной квартиры не должно быть десятков собственников

Те, кто купил несколько квадратных метров в квартирах, в скором времени, возможно, не смогут шантажировать остальных совладельцев. Первого февраля группа депутатов от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским внесла в Государственную Думу проект поправок в Гражданский и Жилищный кодексы, согласно которым владеть долями в однокомнатной квартире или комнате смогут только члены одной семьи. С конца декабря на рассмотрении палаты находится ещё один законопроект, который призван решить ту же проблему.

20 сантиметров собственности

Сейчас размер доли может составлять несколько квадратных сантиметров, что позволяет продавать даже небольшие части квартир. Этим активно пользуются собственники незначительных частей жилого помещения — они хоть и не могут встать на свою часть жилплощади даже одной ногой, но принуждают совладельцев к продаже по многократно заниженной цене. Отсутствие в российском законодательстве ограничений по размеру доли каждого собственника в квартире на руку «чёрным риелторам» и другим злоумышленникам. Читайте по теме

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«Это такой же фокус, как с «резиновым» квартирами. Когда заходит речь об изъятии такой собственности для государственных или муниципальных нужд, люди требуют через суды компенсаций, которые во много раз превосходят стоимость их долей», — констатировал член Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Вся проблема — в административных ограничениях, считает ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев. «Чтобы получить работу и социальные гарантии, необходима регистрация по месту жительства, для чего покупаются смешные доли, вплоть до одной двухсотой, — объясняет он. — Несмотря на то, что регистрацию называют уведомительной, по сути, это та же самая прописка, которая была в СССР».

Доли — только членам семьи

Согласно законопроекту, который внесли члены фракции ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Елена Строкова и Андрей Свинцов, однокомнатные квартиры, а также комнаты или иные объекты жилищных прав могут быть признаны неделимым жилым помещением.

Незначительные по размеру доли помещения настолько малы, что не позволяют выделить их в натуральном выражении, их практически невозможно обособить для постоянного или временного проживания, обосновывает необходимость документа председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Таким образом, юридически человек зарегистрирован в таком помещении, но по факту проживает в другом месте. В результате дробление жилого помещения на микродоли зачастую приводит к фиктивной регистрации и появлению «резиновых квартир», — сказал депутат.

Вариант ЛДПР предполагает большой массив поправок в Жилищный и Гражданский кодексы, вводит очень много новых понятий, например «неделимое жилое помещение» и «возвратная доля».

По словам Нилова, документ призван синхронизировать гражданско-правовые и жилищные нормы, относящиеся к неделимому жилому помещению. «Общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной, — продолжил парламентарий. — Ещё один важный момент: если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая возвратная доля подлежит передаче в собственность членов семьи. А если передача доли не состоится, возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением её рыночной стоимости обладателю».

Дробить не меньше, чем норма жилплощади

В конце декабря прошлого года председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и её коллеги по комитету Александр Сидякин и Павел Качкаев вместе с главой Комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым внесли в палату законопроект, в котором предлагается запретить дробление квартир на доли меньше, чем норма жилплощади на человека.

В настоящее время эту норму устанавливают региональные власти, и, к примеру, в Москве она составляет 10 метров для отдельной квартиры и 15 — для коммунальной. Исключением станут случаи, когда доля наследуется или приватизируется, также не будет затронуто право собственника при вселении супруга, детей и родителей. При этом собственник обязан предложить выкупить свою долю совладельцам. Читайте по теме

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«Обращений нам поступает много, и все они трагические. Как правило, страдают старики, пережившие супруга. Внезапно объявляются дети от предыдущего брака или другие наследники, начинаются процессы и предложения «за десять тысяч баксов» выкупить долю», — рассказала «Парламентской газете» Галина Хованская.

Глава профильного комитета напомнила, что Верховный суд уже запретил вселять граждан на долю в квартиру без согласия других собственников, и надеется на рассмотрение документа уже в весеннюю сессию.

«Инициатива Хованской — Крашенинникова мне кажется более простой и изящной: ограничивается постоянная регистрация по месту жительства и синхронно вносятся поправки в Жилищный кодекс, — оценил законопроекты юрисконсульт Дмитрий Гордеев. — Привязка идёт к ограничению по учётной норме, которая у нас устанавливается в регионах для постановки на учёт нуждающихся в жилых помещениях по договору соцнайма. Вариант ЛДПР предполагает большой массив поправок в Жилищный и Гражданский кодексы, вводит очень много новых понятий, например «неделимое жилое помещение» и «возвратная доля». Учётная норма вообще не упоминается, зато есть понятие «семья», чёткого определения которого нет даже в Семейном кодексе. Возможно, во фракции, выбирая более сложный способ, хотят придать большую остроту дискуссии».


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Добавлено: 05 фев 2018 в 00:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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