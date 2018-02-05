Оккупанты прицельно бьют по позициям ВСУ: карта АТО

За минувшие сутки боевики провели 5 прицельных обстрелов, в результате чего, получили ранения двое бойцов ВСУ, еще один военнослужащий получил боевое травмирование.

Так, на Луганском направлении зафиксирован один прицельный обстрел из стрелкового оружия оборонительных позиций. Это произошло около 03:30 возле Зайцево. Украинские военнослужащие сразу адекватно ответили оккупантам из стрелкового оружия.

На Донецком направлении вражеская активность наблюдалась за прошедшие сутки, где зафиксировано 4 прицельных обстрела наших оборонительных позиций.

В полночь противник выпустил 10 снарядов из минометов калибра 120 мм в районе Каменки. Также минометы этого же калибра, около 18:00, враг применил по защитникам Новотроицкого, где зафиксирован прилет девяти 120-мм снарядов. Кроме этого, с 09:00 в течение почти 40 минут, противник бил из гранатометов военных вблизи Водяного.

С около 19:30, в течение получаса, боевики выпустили 46 снарядов из минометов калибра 82 мм по защитникам шахты Бутовка. Этот мощный обстрел оккупанты сопровождали огнем из гранатометов различных систем.

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