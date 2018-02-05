«Он просто особь»: Шокин обиделся на Байдена за «сукиного сына»

Экс- генпрокурор Виктор Шокин с возмущением отреагировал на слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, назвавшего его «сукиным сыном».

Так, Шокин отметил: «То, что он обозвал мою покойную маму су*ой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она святая».

Кроме того, Шокин отметил, что «если он к этому опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь».