Под Саратовом 14 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Как передает министерство энергетики РФ, с 6:30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Электроснабжение отключено в 36 населенных пунктах Татарстана из-за мокрого снега и сильного ветра.

В пресс-центре регионального МЧС уточнили, без электричества остались семь населенных пунктов Новобурасского района: Тепловка, Голицыно, Рыбхоз, Елшанка, Новые Бурасы, Александровка и Бессоновка.

В частности, ГУ МЧС по Саратовской области информирует о несоблюдении электроснабжения в 7-ми населенных пунктах Новобурасского района. Мощность отключённых покупателей - 2,65 МВт. Без электроснабжения осталось около 14400 человек из категории бытовых покупателей. «О случаях обрывов проводов в целях быстрейшего восстановления электроснабжения необходимо сообщить по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8 800 775 16 42 либо в РЭС по месту обнаружения оборванного провода», — сообщается в заявлении МРСК. Ликвидацией трагедии занимаются 18 бригад: 41 специалист и 21 единица специальной техники.