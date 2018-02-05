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Погибшему летчику Су-25 могут дать звание Героя Российской Федерации посмертно


Добавлено: 05 фев 2018 в 14:59, Категория: Политика
Погибшему летчику Су-25 могут дать звание Героя Российской Федерации посмертно

Как поведали собеседники издания, попавшись в окружение, майор Филиппов отстреливался, сколько мог.

О личности военного понятно не достаточно: по располагаемой достоверной информации на текущий момент разнообразных объявлений, Филиппов был уроженцем Приморья. Выпущенная террористами из ПЗРК ракета угодила в мотор штурмовика на высоте около 4 километров. Летчик — гвардии майор Роман Филипов — катапультировался, однако попал в окружение боевиков.

Боевой Су-25 был сбит 3 февраля над сирийской провинцией Идлиб. Об этом в начале рабочей недели, 5 февраля, информирует Коммерсант.

По его информации, погибший посмертно получит звание Героя Российской Федерации.

В Минобороны РФ добавили, что вместе с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», ведомство пробует вернуть тело русского летчика.

Трагически погибший в Сирии летчик Роман Филипов будет представлен к высокой госнаграде.

У профессионалов вызывает вопросы сам факт полета штурмовиков на столь низкой высоте. Затем сирийский спецназ при помощи ВКС РФ приступил к зачистке территории, сказал зампред комитета Государственной думы по обороне Виктор Водолацкий. По предварительным имеющимся сведениям на данный момент издания, это прошлый украинский летчик из Симферополя.

Сообщается, что за сутки русская авиация, базирующаяся на авиабазе Хмеймим, нанесла не менее 60 ударов по боевикам в сирийской провинции Идлиб в ответ на смерть летчика. Он выразил сожаления родным и близким погибшего летчика. Роман Филиппов — боевой офицер, чья военная служба и участь накрепко связаны с Владивостоком и Приморьем. Там у него осталась семья.



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Добавлено: 05 фев 2018 в 14:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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