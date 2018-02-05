Погода в Екатеринбурге в ближайшую неделю порадует теплом

Предстоящая неделя в Екатеринбурге напомнит о приближающейся весне. Об этом проинформировали в пресс-центре Уральского гидрометцентра. По предположениям синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра не покажет прохладнее -5 °С.

Более ветреными станут первые дни недели: в понедельник порывы будут достигать 11 м/с, во вторник стихнут до 8 м/с, в остальные дни недели ветер будет дуть со скоростью 5-6 м/с. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. А вот днем станет немного холоднее - столбик термометра будет держаться в районе -3…-5 градусов. В ночь на среду синоптики обещают -10 — -12 градусов. Днем средняя температура воздуха составит приблизительно -4 градуса, ночью же до -22. В начале рабочей недели предполагается до минус 2-12 днем и до минус 11-16 ночью.

В среду, 7 февраля: переменная облачность, без существенных осадков.

Такой же тёплой обещает быть и 2-ая половина недели.