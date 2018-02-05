Практически 90 домов в Пензе остались без отопления из-за дорожной аварии на теплосетях

Генпрокуратура проводит проверку по факту трагедии на теплотрассе, оставившей без тепла граждан 88 жилых домов и несколько социальных учреждений Пензы.
Генпрокуратура региона будет следить за соблюдением сроков отключения.
«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области», — сказала старший помощник обвинителя области Светлана Артамонова.
На дорогах Бакунина, Кулакова, Новый Кавказ и Суворова также для устранения повреждений отопление отключали 3 февраля.
С 10:00 до 24:00 будут устраняться повреждения на теплотрассе в районе ТЦ «Суворовский». Сегодня в Пензе температура воздуха +1 градус по Цельсию.