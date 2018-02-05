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Путин поддержал инициативу председателя совета начальников «Ростсельмаша» Константина Бабкина


Добавлено: 05 фев 2018 в 10:25, Категория: Политика
Путин поддержал инициативу председателя совета начальников «Ростсельмаша» Константина Бабкина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал отчет руководства РФ по задачам индустриального развития регионов страны на совещании в Ростове-на-Дону. Он акцентировал внимание президента на том, что в данный момент «либеральный» подход в выделению субсидий приводит к тому, что отечественный производитель теряет до 15% рынка. Президент во время своего выступления подчеркнул, что «Ростсельмаш» является флагманом русского машиностроения.

В рамках совещания выступил председатель совета начальников «Ростсельмаша», лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. Он предложил отдавать приоритет российскому производству при субсидировании.

Инициатива промышленника была поддержана президентом, который дал поручение главе Минпромторга Денису Мантурову проработать этот вопрос. С его помощью рынок сельскохозяйственной техники РФ за три последних года вырос вдвое.

«Сейчас завод реализует технику в 37 стран». Я смотрел справки. Через лет 5 завод будет торговать минимум в 60 стран, — сообщил Путин. «Однако нам предстоит сделать огромную работу для того, чтобы протекционистские меры в сфере индустрии и сельского хозяйства отыскали широкую поддержку». — Система мер поддержки срабатывает. Он разъяснил, что введение преференций для собственных поставщиков не противоречит правилам ВТО. «Мы и дальше будем так делать».

«Сам факт, что президент решил провести мероприятие столь высочайшего уровня на заводе, совладельцем которого является руководитель непарламентской партии, показывает его открытость к конструктивному разговору и дискуссии», — заключил Константин Бабкин.



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Добавлено: 05 фев 2018 в 10:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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