Путин ратифицировал договор, о вхождении НВФ Северной Осетии в состав армии РФ

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и непризнанной Северной Осетией о порядке включения отдельных вооруженных формирований «непризнанного государства» в состав Вооруженных сил РФ.

В тексте документа сказано: «Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года».