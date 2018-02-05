Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву

Дарья Алексеева, внучка олимпийского чемпиона, штангиста Василия Алексеева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить ее дедушке звание Героя России.

На портале Change.org в феврале текущего года появилась петиция к Путину с просьбой присвоить штангисту из города Шахты звание Героя России. Внучка Алексеева отметила, что для присвоения звания его родственники и друзья семьи прикладывают усилия в течение последних нескольких лет.

В петиции Дарья Алексеева указала, что ее дед установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд Советского Союза. Штангист скончался 25 ноября 2011 года. Ему поставили памятник у дворца спорта в городе Шахты.