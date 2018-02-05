Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву

Показать меню
Актуально
Американской собаке одобрили пособие по безработице - 12:42 Американской собаке одобрили пособие по безработице Украина потребовала реформирования Совбеза ООН - 12:42 Украина потребовала реформирования Совбеза ООН Митинги в поддержку российских олимпийцев проходят на Дальнем Востоке - 12:42 Митинги в поддержку российских олимпийцев проходят на Дальнем Востоке Патруль СММ ОБСЕ обстреляли в Донбассе - 12:42 Патруль СММ ОБСЕ обстреляли в Донбассе Министр обороны Украины заявил, что достиг «полного понимания» с главой - 12:42 Министр обороны Украины заявил, что достиг «полного понимания» с главой Пентагона Десантники отправились в длительный лыжный переход к 100-летию Красной армии - 12:43 Десантники отправились в длительный лыжный переход к 100-летию Красной армии В олимпийской антидопинговой лаборатории вскрыли пробирки с пробами - 12:45 В олимпийской антидопинговой лаборатории вскрыли пробирки с пробами В Киеве разрушили Поклонный крест - 12:56 В Киеве разрушили Поклонный крест Дрозд: Дортикос является самым серьезным соперником в карьере Гассиева - 13:00 Дрозд: Дортикос является самым серьезным соперником в карьере Гассиева Гривна и дальше будет оставаться слабой, но катастрофы не будет, – Аслунд - 13:02 Гривна и дальше будет оставаться слабой, но катастрофы не будет, – Аслунд Японская ракета-носитель SS-520 вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R - 13:06 Японская ракета-носитель SS-520 вывела на орбиту микроспутник TRICOM-1R Патриотическая акция «Россия в моем сердце!» проходит в Москве - 13:06 Патриотическая акция «Россия в моем сердце!» проходит в Москве Экономическое безумие: в Госдуме оценили слова депутата Рады о потере половины - 13:06 Экономическое безумие: в Госдуме оценили слова депутата Рады о потере половины ВВП от антироссийских санкций Все российские участники Олимпиады в Пхенчхане проверены на допинг - 13:06 Все российские участники Олимпиады в Пхенчхане проверены на допинг В церкви УПЦ Московского патриархата во Львове произошел пожар - 13:06 В церкви УПЦ Московского патриархата во Львове произошел пожар Известного швейцарского исламоведа обвинили в серии изнасилований - 13:06 Известного швейцарского исламоведа обвинили в серии изнасилований ЛНР: По республике бьёт тяжёлая 152-мм артиллерия ВСУ - 13:07 ЛНР: По республике бьёт тяжёлая 152-мм артиллерия ВСУ
» » Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву

Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву


Добавлено: 05 фев 2018 в 12:21, Категория: Россия
Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву

Дарья Алексеева, внучка олимпийского чемпиона, штангиста Василия Алексеева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить ее дедушке звание Героя России.

На портале Change.org в феврале текущего года появилась петиция к Путину с просьбой присвоить штангисту из города Шахты звание Героя России. Внучка Алексеева отметила, что для присвоения звания его родственники и друзья семьи прикладывают усилия в течение последних нескольких лет.

В петиции Дарья Алексеева указала, что ее дед установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд Советского Союза. Штангист скончался 25 ноября 2011 года. Ему поставили памятник у дворца спорта в городе Шахты.



Материалы по теме:

Путин вручил госпремию 90-летней правозащитнице Алексеевой
Убитому в Турции послу присвоено звание Героя России
Депутаты Крыма хотят присвоить Путину звание «Героя России»
Глава Дагестана просит присвоить звание Героя России полицейскому, убитому боевиками
Добавлено: 05 фев 2018 в 12:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Томас Бах заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда

Томас Бах заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда

Бах: Решение по участию в ОИ-2018 оправданных CAS россиян будет принято в ближайшие два дня

Бах: Решение по участию в ОИ-2018 оправданных CAS россиян будет принято в ближайшие два дня

Дуань Ин-Ин и Ван Яфань выиграли турнир в Тайбэе в парном разряде

Дуань Ин-Ин и Ван Яфань выиграли турнир в Тайбэе в парном разряде

Футболист

Футболист "Зенита" Терентьев заявил, что готов к матчам Лиги Европы с "Селтиком"

Загрузка...



Лента новостей
В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста» - 12:08 В Крыму рассказали об очередных «успехах» строительства «Крымского моста»В Южной Корее освободили приговоренного к тюрьме главу Samsung - 12:08 В Южной Корее освободили приговоренного к тюрьме главу SamsungВ Китае произошло массовое ДТП, есть жертвы - 12:08 В Китае произошло массовое ДТП, есть жертвыЗа неделю на пожарах в Украине погибли 52 человека, – ГСЧС - 12:07 За неделю на пожарах в Украине погибли 52 человека, – ГСЧСМолодой Хан Соло впервые засветился в трейлере "Звездных войн" - 12:00 Молодой Хан Соло впервые засветился в трейлере Форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча чемпионата НХЛ - 11:59 Форвард Российский арбитр Галанин скончался в Китае во время ЧМ по хоккею с мячом в группе В - 11:59 Российский арбитр Галанин скончался в Китае во время ЧМ по хоккею с мячом в группе ВСемь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с Сирией - 11:57 Семь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с СириейГИБДД столицы предупреждает водителей о гололеде и налипании снега на трассах - 11:57 ГИБДД столицы предупреждает водителей о гололеде и налипании снега на трассахAliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 руб. - 11:57 AliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 руб.Масленица в 2018 году: когда празднуется – 12 или 18 февраля? - 11:52 Масленица в 2018 году: когда празднуется – 12 или 18 февраля?Офицеры WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в Пхенчхане - 11:49 Офицеры WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в ПхенчханеСервис по получению посылок без бумажных извещений запустили в «Почте России» - 11:49 Сервис по получению посылок без бумажных извещений запустили в «Почте России»Врио премьер-министра Дагестана доставили в ФСБ - 11:49 Врио премьер-министра Дагестана доставили в ФСБ
Последние новости
Суперкубок-2018: Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Джессика Бил и другие звезды на стадионе в - 12:38 Суперкубок-2018: Дженнифер Лопес, Брэдли Купер, Джессика Бил и другие звезды на стадионе в Миннеаполисе Как родные и близкие поздравили Кайли Дженнер с рождением ребенка - 12:31 Как родные и близкие поздравили Кайли Дженнер с рождением ребенка ЕБРР заявляет, что в Украине сопротивляются реформам - 12:28 ЕБРР заявляет, что в Украине сопротивляются реформам Гройсман объяснил низкие места Украины в экономических рейтингах - 12:28 Гройсман объяснил низкие места Украины в экономических рейтингах Типичная Украина: В Киеве перепалка из-за замечания окончилась перестрелкой (ВИДЕО) - 12:25 Типичная Украина: В Киеве перепалка из-за замечания окончилась перестрелкой (ВИДЕО) В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО - 12:24 В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО Минфин РФ рассказал о готовности отменить налог на движимое имущество - 12:21 Минфин РФ рассказал о готовности отменить налог на движимое имущество МЧС в 2017 году ликвидировало более 250 ЧС - 12:21 МЧС в 2017 году ликвидировало более 250 ЧС Суд снял обвинения с вице-президента Samsung и выпустил его из тюрьмы - 12:21 Суд снял обвинения с вице-президента Samsung и выпустил его из тюрьмы Никогда не было, и вот опять. Зачем в Польше вспомнили Бандеру - 12:21 Никогда не было, и вот опять. Зачем в Польше вспомнили Бандеру Рыбаки НАО отчитались об объемах улова - 12:21 Рыбаки НАО отчитались об объемах улова Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву - 12:21 Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика - 12:18 СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"