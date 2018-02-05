Решение суда: Михаила Саакашвили могут выслать из Украины

Киевский апелляционный административный суд признал законным решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (беженца, - прим. ред.).Данное решение дает украинской власти определенные основания для экстрадиции господина Саакашвили. Об этом рассказал юрист, представляющий интересы оппозиционного политика.Сам Саакашвили заявил, что вышеозначенное решение было принято отнюдь не судом, а лично президентом Украины Петром Порошенко.Напомним, не далее как вчера в Киеве прошел очередной “марш за импичмент”, организатором которого и выступает лидер “Движения новых сил” Михаил Саакашвили. Следующая акция, как было отмечено накануне, должна пройти 18 февраля.