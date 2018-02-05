РФ ответила Грибаускайте на благодарность НАТО за батальон: «Вы на мушке»

Президент Республики Литва Даля Грибаускайте поблагодарила командование НАТО за размещение на территории возглавляемого ею государства батальона из Германии. Политик отметила, что положение дел остается «опасным».

Немецкое агентство DW цитирует литовского президента:

Примечательно, что этим действием руководство НАТО подставило Прибалтику под российские «Искандеры», способные нести ракеты с ядерными боеголовками.

Как сказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, РФ разместила ракетные комплексы под Калининградом. Тревогу об этом стал бить глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, заявив, что в порту Калининграда проводилась выгрузка «Искандеров».

Владимира Шаманова цитирует агентство RT:

Постоянный обозреватель Contra Magazin Эрнест Пленер «обрадовал» европейцев тем, что сообщил, за какое время выпущенная «Искандером» ракета сможет долететь до Берлина или Варшавы. С его слов у столицы Германии есть 4 минуты, у столицы Польши – 2, пишет агентство ВЭС.

В свете этой информации несложно догадаться, что Литве придется еще хуже. Поэтому не понятно о какой безопасности, гарантированной НАТО, говорит Даля Грибаускайте.