Росгидромет просит охраны от Росгвардии

Склады боеприпасов противолавинной службы Росгидромета на Северном Кавказе находятся без охраны. Сенатор Алексей Кондратьев попросил Генпрокуратуру разобраться с этой ситуацией.

Об этом сообщила «Парламентская газета».

Кондратьев сообщает, что зенитно-артиллерийские и артиллерийские системы, которые предназначены для обстрела горных склонов больше не охраняются так, как это необходимо. Сенатор в недоумении, как такое могло произойти с учетом нестабильной криминальной обстановки на Северном Кавказе. Он беспокоится, что боеприпасами могут воспользоваться посторонние.

Вооруженный караул ФГУП «Охрана» Росгвардии на платной основе охранял склады. Это прекратилось к 2018 году. Комиссия территориальных органов ФСБ и Росгвардии приняла решение, что склады больше не нуждаются в охране.

После проверки Генпрокуратуры, необходимо изменить нынешнее законодательство для обеспечения охраны боеприпасов противолавинных служб, считает сенатор.