Россия разместила под Калининградом комплексы «Искандер»

В Калининградской области России сегодня были размещены тактические ракетные комплексы «Искандер».

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что комплексы сюда перевели на постоянную основу, для чего создали специальную инфраструктуру.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил размещение комплексов в Калининградской области. Также, отмечается, комплексы «Искандер-М» получила 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске (Калининградская область). До этого, ранее в регионе уже были развернуты передовые российские системы ПВО — С-400, а также береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Командир дислоцированной в Калининградской области ракетной бригады Анатолий Городецкий отметил: «Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет 100%. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство».