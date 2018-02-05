Российская армия проводит ротацию на территории ОРДЛО

По данным украинских военных, в ВС РФ продолжается отбор офицеров для ротации в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК российских оккупационных войск.

Так, в ГУР МОУ добавили: «Командованием Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации (Ростов-на-Дону) приоритет отдается офицерам, которые планируются для продвижения по службе и отобраны кандидатами для поступления на обучение в высшие военные учебные заведения оперативного и стратегического уровней. Кандидаты для ротации проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы».