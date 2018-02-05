Российские пенсионеры получат льготы в рижском транспорте

Российские пенсионеры получат льготы в рижском общественном транспорте, сообщает Diena.

Издание сообщило, что безработным гражданам и негражданам Латвии предоставят возможность бесплатного проезда с 63 лет. Гражданам России, Украины и Белорусии с 55 лет.

В Латвии живет около 40 тысяч граждан России. Информацией о количестве пенсионеров-иностранцев не располагает предприятие, которое контролирует общественный транспорт в Риге, и даже Рижская дума. Скидки и льготы актуальны не только в Риге. Например, еще и в Лиепае. Но там есть свои условия получения скидок. Гражданин пенсионного возраста может рассчитывать на скидку в 50% при условии, что его доходы меньше трех сотен евро в месяц.