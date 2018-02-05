Российский актер попал в базу "Миротворца"

Российский актер Игорь Лифанов попал в "черный список" антитеррористической базы данных "Миротворца".Об этом сообщает пресс-центр "Миротворец" на своей странице в Facebook.В ведомстве отметили, что "поймали преступника по кличке "Вентилятор", когда последний нарушил украинскую границу и пытался попасть в аннексированный Крым."Помещен в Чистилище для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет. Объект: Лифанов Игорь Романович", - подчеркнули в пресс-центре.