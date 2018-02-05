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» » Российский актер попал в базу "Миротворца"

Российский актер попал в базу "Миротворца"


Добавлено: 05 фев 2018 в 14:11, Категория: Политика
Российский актер попал в базу "Миротворца"
Российский актер Игорь Лифанов попал в "черный список" антитеррористической базы данных "Миротворца".

Об этом сообщает пресс-центр "Миротворец" на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что "поймали преступника по кличке "Вентилятор", когда последний нарушил украинскую границу и пытался попасть в аннексированный Крым.

"Помещен в Чистилище для передачи в правоохранительные органы и спецслужбы Украины с целью постановки на учет. Объект: Лифанов Игорь Романович", - подчеркнули в пресс-центре.


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Добавлено: 05 фев 2018 в 14:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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