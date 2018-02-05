Рыбаки НАО отчитались об объемах улова

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (НАО) обнародовал сведения о добыче водных биоресурсов за 2017 год.

В минувшем году суммарный объем улова рыбы на внутренних и морских водах региона составил 14,9 тысяч тонн, что на 3% выше показателей предыдущего года. Общий промышленный улов на внутренних водоемах Ненецкого автономного округа вырос на 35% и достиг показателя в 455 тонн. Согласно отчетам, улов состоял из щуки, наваги, ряпушки, пеляди, сиги, плотвы и многих других видов.

Действующий глава государства и кандидат в президенты на выборах-2018 Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса в октябре призвал президиум принять меры по наполнению рынка РФ доступной и высококачественной рыбной продукцией.