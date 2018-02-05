Саакашвили проиграл в суде апелляцию по политубежищу

Решение суда о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, вступило в силу.

Такое решение огласил судья Киевского апелляционного административного суда Андрей Коротких. Так, он отметил: «Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения».

По его словам, апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Так, суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

Данное, решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.