Самарскую область ждет штормовой ветер 5 февраля

По сведениям управления МЧС, в Самарской области 5 февраля предполагается очень сильный ветер: порывы могут достигать до 25 метров за секунду.

Чтобы избежать несчастных случаев, не нужно находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

Ветер может усилиться до 25 м/с, в SMS-рассылке ведомства он характеризуется как «очень сильный». Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, кое-где порывы 15-20 метров в секунду.

В основной массе районов может пройти небольшой и умеренный снег, кое-где метель. Порывы южного ветра кое-где составят 15-20 метров за секунду, а воздух прогреется до -2-7 градусов Цельсия.

На трассах как и раньше ожидаются снежные заносы, температура воздуха — от 0 до минус 5 градусов мороза. Но снег будет идти на протяжении всей недели.