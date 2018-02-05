СЦКК: Боевики «ДНР» могут лишить водоснабжения 1,3 млн жителей Донбасса

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики могут в ближайшее время оставить часть Донецкой области без воды.

Пресс-центр штаба АТО сообщил: «Украинская сторона СЦКК информирует, что из-за аварийного состояния объектов насосной станции 1-го подъема Южно-донбасского водопровода возможно прекращение водоснабжения на большинстве территории Донбасса».

В СЦКК добавили, что 26 января 2018 года в результате обстрела боевиками этой насосной станции была повреждена система охлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания станции. В СЦКК добавили: «Это привело к критическому 50% снижению надежности объекта в целом. Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции».

Сейчас под угрозой прекращения водоснабжения окажутся местные жители всего юго-западного направления Донецкой области: Волновахского, Красноармейского, Добропольского районов, а также Донецка, Авдеевки, Мариуполя, Волновахи, Красноармейска, Докучаевска.

В пресс-центре добавили: «Всего 49 населенных пунктов с населением более 1,3 млн человек».

Украинская сторона СЦКК скоординировала проведение специалистами коммунального предприятия Компания «Вода Донбасса» необходимых ремонтно-восстановительных работ и получила гарантии безопасности от ВСУ.

При этом в СЦКК добавили: «Однако, проведение ремонта невозможно без предоставления гарантий безопасности на время указанных работ со стороны ОРДО. Соответствующие запросы при содействии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предприятие направляло дважды: 26 января и 30 января этого года. По указанным запросам ответа от ОРДО не поступало».