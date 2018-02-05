Семь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с Сирией

Премьер Турции Бинали Йылдырым сказал, что семь человек погибли, а не менее 10-ти получили ранения, из-за обстрелов турецких городов в провинциях Хатай и Килис, которые располагаются на границе с сирийским Африном. Согласно сообщениям агентства, попадания ракет и минометных снарядов на турецкую территорию на текущий момент участились.

Произошел ракетный обстрел турецких городов на границе с Африном.

По его словам, по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34, отмечает газета Yeni Safak.

Турецкие военные отчитались о «нейтрализации 947 террористов» в процессе операции в Африне, которая началась в Сирии 20 января.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» началась 20 января.