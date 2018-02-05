Синоптики: балканский циклон «Лотти» затронет только север Пермского края

Сильных снегопадов синоптики не прогнозируют.

На текущей неделе граждан Пермского края ждет теплая погода — столбик термометра не опустится ниже 10?. Причина непогоды — балканский циклон «Лотти», обрушившийся на Европейскую часть Российской Федерации в прошлые выходные. В субботу существенных осадков либо ветра не предполагается, а в воскресенье днём по северо-западу края начнётся снег. По северо-западу Пермского края начнётся сильный снегопад, по северу края выпадет до 10 мм осадков. На протяжении суток будет увеличиваться ветер (вечером его порывы достигнут на севере края 12-15 м/с). В Перми слабый снег ожидается в начале рабочей недели только во 2-ой половине дня.

— По подсчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, за 4-5 февраля на севере Пермского края может выпасть вся месячная норма осадков (до 30 мм), в Перми предполагается 5-6 мм, — докладывают метеорологи. За 4-5 февраля на севере Пермского края может выпасть вся месячная норма осадков — до 30 мм, в Перми предполагается 5-6 мм осадков. Там выпадет не не менее 1-2 мм осадков. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4…-9° а днем -2…-7°. После этого начнется похолодание, и к выходными минимальная температура воздуха понизится до -13…-18° (в низких местах до -25°), дневная сохранится выше отметки -10°. Ночь на субботу по северу края еще будет холодной (минимальная температура -18…-23°., по северо-западу до -26°), по югу края уже теплее: -12…-17°.