Синоптики просятся под охрану Росгвардии

Сенатор Алексей Кондратьев направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой разобраться, почему склады боеприпасов противолавинной службы Росгидромета на Северном Кавказе остались без вооружённой охраны.

В своём письме (есть в распоряжении «Парламентской газеты» — прим. Ред.) зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев просит Генпрокуратуру проверить, как организована охрана имущества Северо-Кавказской военизированной службы Росгидромета по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Для проведения противоградовых и противолавинных мероприятий сотрудники службы используют ракетные установки и пушки, боеприпасы к которым охраняются невооружёнными сторожами, отмечает законодатель. Читайте по теме

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До нынешнего года склады на платной основе охранялись вооружённым караулом ФГУП «Охрана» Росгвардии. Однако после проверки объектов совместной комиссией территориальных органов ФСБ и Росгвардии, всем складам с боеприпасами была присвоена третья категория, не предусматривающая для них вооружённой охраны.

«Противолавинные службы Росгидромета оказались в ситуации, когда места складирования боеприпасов к зенитно-артиллерийским и артиллерийским системам, предназначенным для обстрела горных склонов в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, охраняются не должным образом, — подчёркивает сенатор Алексей Кондратьев. — Стоит предположить, что подобные проблемы испытывают и в других горных регионах страны».

По словам сенатора, после того, как Генпрокуратура проведёт проверку, следует поправками в действующее законодательство обеспечить надлежащую охрану артбоеприпасов противолавинных служб.

«С учётом не самой стабильной в криминальном отношении обстановки на Северном Кавказе, подобный подход вызывает недоумение, — добавил сенатор. — Нельзя допустить чтобы посторонние лица могли завладеть подобными боеприпасами и использовать их в криминальных или террористических целях».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Росгидромета с 1967 года проводит защиту сельскохозяйственных угодий от градобития в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а с 1982 года обеспечивает лавинную безопасность на этой территории.

Согласно Распоряжению правительства от 15 мая 2017 года, склады Росгидромета с боеприпасами (средствами активного воздействия) не входят в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии.

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