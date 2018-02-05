Синоптики просятся под охрану Росгвардии

Показать меню
Актуально
Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном - 00:31 Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном У 69-летнего президента Финляндии родился сын - 00:38 У 69-летнего президента Финляндии родился сын В США рассказали об ответе на возможный удар от РФ - 00:38 В США рассказали об ответе на возможный удар от РФ Четыре человека насмерть отравились газом под Саратовом - 00:38 Четыре человека насмерть отравились газом под Саратовом Жители ЕС не смогут сохранить все права после Brexit - 00:38 Жители ЕС не смогут сохранить все права после Brexit В Башкирии 4-ая ледовая переправа заработала - 00:38 В Башкирии 4-ая ледовая переправа заработала Колбаса без мяса в законе - 00:38 Колбаса без мяса в законе США обвинили Россию в намерении стать сверхдержавой - 00:42 США обвинили Россию в намерении стать сверхдержавой ДТП в центре Харькова: обвинительный акт передан в суд - 00:46 ДТП в центре Харькова: обвинительный акт передан в суд Глобальное потепление может убить полярных медведей, – ученые - 00:56 Глобальное потепление может убить полярных медведей, – ученые Дубль Батшуайи помог "Боруссии" (Дортмунд) обыграть "Кёльн" в бундеслиге - 00:56 Дубль Батшуайи помог Теннисисты сборной США ведут 2:0 после первого дня матча с сербами в Кубке - 00:56 Теннисисты сборной США ведут 2:0 после первого дня матча с сербами в Кубке Дэвиса На спутнике Сатурна нашли признаки жизни - 00:59 На спутнике Сатурна нашли признаки жизни Курьезные снимки, показывающие всю боль и радости зимы (ФОТО) - 01:06 Курьезные снимки, показывающие всю боль и радости зимы (ФОТО) Баскетболисты "Црвены Звезды" уступили на выезде "Басконии" в матче Евролиги - 01:08 Баскетболисты Оправдание спортсменов России в CAS станет одной из главных тем исполкома МОК - 01:15 Оправдание спортсменов России в CAS станет одной из главных тем исполкома МОК Новая ядерная доктрина США определяет КНДР как «неотложную и непредсказуемую - 01:15 Новая ядерная доктрина США определяет КНДР как «неотложную и непредсказуемую угрозу»
» » Синоптики просятся под охрану Росгвардии

Синоптики просятся под охрану Росгвардии


Добавлено: 05 фев 2018 в 00:20,
Синоптики просятся под охрану Росгвардии

Сенатор Алексей Кондратьев направил в Генпрокуратуру запрос с просьбой разобраться, почему склады боеприпасов противолавинной службы Росгидромета на Северном Кавказе остались без вооружённой охраны.

В своём письме (есть в распоряжении «Парламентской газеты» — прим. Ред.) зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев просит Генпрокуратуру проверить, как организована охрана имущества Северо-Кавказской военизированной службы Росгидромета по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Для проведения противоградовых и противолавинных мероприятий сотрудники службы используют ракетные установки и пушки, боеприпасы к которым охраняются невооружёнными сторожами, отмечает законодатель. Читайте по теме

Сочинские горнолыжные трассы частично закрыли из-за сложной погоды


До нынешнего года склады на платной основе охранялись вооружённым караулом ФГУП «Охрана» Росгвардии. Однако после проверки объектов совместной комиссией территориальных органов ФСБ и Росгвардии, всем складам с боеприпасами была присвоена третья категория, не предусматривающая для них вооружённой охраны.

«Противолавинные службы Росгидромета оказались в ситуации, когда места складирования боеприпасов к зенитно-артиллерийским и артиллерийским системам, предназначенным для обстрела горных склонов в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, охраняются не должным образом, — подчёркивает сенатор Алексей Кондратьев. — Стоит предположить, что подобные проблемы испытывают и в других горных регионах страны».

По словам сенатора, после того, как Генпрокуратура проведёт проверку, следует поправками в действующее законодательство обеспечить надлежащую охрану артбоеприпасов противолавинных служб.

«С учётом не самой стабильной в криминальном отношении обстановки на Северном Кавказе, подобный подход вызывает недоумение, — добавил сенатор. — Нельзя допустить чтобы посторонние лица могли завладеть подобными боеприпасами и использовать их в криминальных или террористических целях».

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы» Росгидромета с 1967 года проводит защиту сельскохозяйственных угодий от градобития в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, а с 1982 года обеспечивает лавинную безопасность на этой территории.

Согласно Распоряжению правительства от 15 мая 2017 года, склады Росгидромета с боеприпасами (средствами активного воздействия) не входят в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии.


Из-за погоды в Москве пострадали пять человек


Опубликовано видео уничтожения боевиков, причастных к гибели пилота Су-25


День 4 февраля в истории



Материалы по теме:

Росгвардия проверит охрану «Росатома» и «Почты России»
В Росгвардии опровергли массовые увольнения после перестрелки в «Москва-Сити»
Сенатор Кондратьев: уголовная ответственность за неподчинение дружиннику остудит горячие головы
Сегодня празднуют День работников службы вневедомственной охраны Росгвардии
Добавлено: 05 фев 2018 в 00:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
США не поставляли союзникам по коалиции в Сирии зенитное оружие – Пентагон

США не поставляли союзникам по коалиции в Сирии зенитное оружие – Пентагон

День 4 февраля в истории

День 4 февраля в истории

В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты

В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты

США вводят санкции, только если это бесплатно, — Пушков

США вводят санкции, только если это бесплатно, — Пушков

Загрузка...



Лента новостей
Депутат о публикациях СМИ о допинг-пробах: странно ожидать чего-то, кроме фейков - 23:03 Депутат о публикациях СМИ о допинг-пробах: странно ожидать чего-то, кроме фейковПравительство Греции назвало обещание миллионного митинга «несбывшейся мечтой» - 22:58 Правительство Греции назвало обещание миллионного митинга «несбывшейся мечтой»В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали более 200 рейсов - 22:58 В аэропортах Москвы из-за снегопада задержали более 200 рейсовВласти призывают москвичей отказаться от автомобилей в понедельник - 22:58 Власти призывают москвичей отказаться от автомобилей в понедельникСМИ обнародовали причину аварии с американским поездом - 22:58 СМИ обнародовали причину аварии с американским поездомУченые доказали существование планет вне Млечного Пути - 22:54 Ученые доказали существование планет вне Млечного Пути«Это вам за пацанов!» — крикнул боевикам пилот ВКС России, взрывая гранату (ВИДЕО) - 22:51 «Это вам за пацанов!» — крикнул боевикам пилот ВКС России, взрывая гранату (ВИДЕО)Как Польша будет отбирать у Украины Львов? (ВИДЕО) - 22:51 Как Польша будет отбирать у Украины Львов? (ВИДЕО)В годовщину Победы под Сталинградом в Серпухове чествовали ветеранов войны - 22:47 В годовщину Победы под Сталинградом в Серпухове чествовали ветеранов войныФутболисты "Гамбурга" сыграли вничью с "Ганновером" в матче чемпионата Германии - 22:44 Футболисты Призер ЧМ Лысенко победил чемпиона ОИ Ухова в прыжках в высоту на "Русской зиме" - 22:43 Призер ЧМ Лысенко победил чемпиона ОИ Ухова в прыжках в высоту на "Брюгге" сыграл вничью с "Шарлеруа" в чемпионате Бельгии, Габулов пропустил 3 мяча - 22:43 Движение поездов на перегоне Реутов - Балашиха парализовано из-за непогоды - 22:35 Движение поездов на перегоне Реутов - Балашиха парализовано из-за непогодыЭкс-глава аппарата Белого дома опроверг информацию, что Трамп хотел уволить Мюллера - 22:35 Экс-глава аппарата Белого дома опроверг информацию, что Трамп хотел уволить Мюллера
Последние новости
Росгидромет просит охраны от Росгвардии - 00:28 Росгидромет просит охраны от Росгвардии В рейтинге демократий Украину отнесли к «гибридному режиму» (ФОТО) - 00:25 В рейтинге демократий Украину отнесли к «гибридному режиму» (ФОТО) Российские пенсионеры получат льготы в рижском транспорте - 00:04 Российские пенсионеры получат льготы в рижском транспорте Из-за снега на трассе Киев-Чоп образовались километровые пробки (ФОТО) - 00:00 Из-за снега на трассе Киев-Чоп образовались километровые пробки (ФОТО) «Аль-Каида» опубликовала документы геройски погибшего пилота ВКС России (ВИДЕО) - 23:52 «Аль-Каида» опубликовала документы геройски погибшего пилота ВКС России (ВИДЕО) Кандидат в президенты РФ призвал побыстрее признать «ЛДНР» - 23:49 Кандидат в президенты РФ призвал побыстрее признать «ЛДНР» Ким Чен Ын прокатился в троллейбусе (ФОТО, ВИДЕО) - 23:33 Ким Чен Ын прокатился в троллейбусе (ФОТО, ВИДЕО) В США арестовали злоумышленника, планировавшего похитить Лану Дель Рей - 23:32 В США арестовали злоумышленника, планировавшего похитить Лану Дель Рей Израиль депортирует тысячи африканских мигрантов - 23:32 Израиль депортирует тысячи африканских мигрантов Эксперты рассказали о влиянии роста на отношения - 23:26 Эксперты рассказали о влиянии роста на отношения Соперник ФК "Спартак" в Лиге Европы "Атлетик" проиграл "Жироне" в чемпионате Испании - 23:17 Соперник ФК Немецкие депутаты поражены крымскими дорогами - 23:15 Немецкие депутаты поражены крымскими дорогами В школах Москвы на время установят свободный график посещения - 23:09 В школах Москвы на время установят свободный график посещения
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"