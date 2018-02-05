СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика

Летчик сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 Роман Филипов до последнего отстреливался и подорвал себя, чтобы не попасть в плен боевикам. Об этом удалось узнать «Коммерсанту».

Напомним, 3 февраля Минобороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25 и гибель летчика гвардии майора Романа Филипова в сирийской провинции Идлиб в результате выстрела переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в зоне деэскалации. Пилот сумел катапультироваться, но попал в окружение и погиб в ходе перестрелки с боевиками.

Минобороны РФ ответило обстрелом крылатыми ракетами «Калибр» района, где было совершено нападение. По некоторым данным, было нанесено более 60 авиаударов, в результате которых погибли около 30 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Затем сирийский спецназ и российская авиация начали зачистку района с приказом любой ценой забрать тело майора Филипова у боевиков

Издание сообщает, что пилот Су-25 будет посмертно представлен к высокой госнаграде. Возможно, к званию Героя России.

После трагического инцидента в Минобороны РФ была создана рабочая группа, которая уточнит детали гибели самолета. Как пишут «Известия», скорее всего, будет принято решение об увеличении высоты полетов в Сирии до пяти тысяч километров. С этого расстояния штурмовики станут недосягаемы для ПЗРК, зенитных скорострельных пушек и обычного стрелкового оружия.