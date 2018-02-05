СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика

Показать меню
Актуально
«С Россией нельзя разговаривать с позиции силы», — посол РФ в США - 12:33 «С Россией нельзя разговаривать с позиции силы», — посол РФ в США В нацпарке Приморья леопард Валера накормил ворона, орла и куниц (ВИДЕО) - 12:33 В нацпарке Приморья леопард Валера накормил ворона, орла и куниц (ВИДЕО) Генеральный прокурор Украины сказал о планах реализовать арестованные «вышки - 12:35 Генеральный прокурор Украины сказал о планах реализовать арестованные «вышки Бойко» в Крыму Посольство РФ обещает посодействовать экстрадированному в США Левашову - 12:35 Посольство РФ обещает посодействовать экстрадированному в США Левашову США ввели санкции в отношении «Хизбаллы», начав кампанию «глобального прессинга» - 12:35 США ввели санкции в отношении «Хизбаллы», начав кампанию «глобального прессинга» Руководитель СПЧ объявил о нежелании Сванидзе и Шевченко мириться - 12:35 Руководитель СПЧ объявил о нежелании Сванидзе и Шевченко мириться Путин и Назарбаев обсудили результаты Конгресса сирийского нацдиалога - 12:36 Путин и Назарбаев обсудили результаты Конгресса сирийского нацдиалога В 2017 г. в Белоруссии словили 11 служащих иностранных спецслужб - 12:36 В 2017 г. в Белоруссии словили 11 служащих иностранных спецслужб Юрченко: "Тосно" задолжал не только футболистам, но тренерам, врачам и персоналу - 12:38 Юрченко: Экс-чемпион WBC: после ухода Уорда полутяжелый вес в боксе стал чисто российским - 12:38 Экс-чемпион WBC: после ухода Уорда полутяжелый вес в боксе стал чисто российским Баскетболистки "Динамо" (Москва) обыграли новосибирское "Динамо" в матче ЧР - 12:38 Баскетболистки "Кузбасс" разгромил "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 12:38 Американской собаке одобрили пособие по безработице - 12:42 Американской собаке одобрили пособие по безработице Украина потребовала реформирования Совбеза ООН - 12:42 Украина потребовала реформирования Совбеза ООН Митинги в поддержку российских олимпийцев проходят на Дальнем Востоке - 12:42 Митинги в поддержку российских олимпийцев проходят на Дальнем Востоке Патруль СММ ОБСЕ обстреляли в Донбассе - 12:42 Патруль СММ ОБСЕ обстреляли в Донбассе Министр обороны Украины заявил, что достиг «полного понимания» с главой - 12:42 Министр обороны Украины заявил, что достиг «полного понимания» с главой Пентагона
» » СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика

СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика


Добавлено: 05 фев 2018 в 12:18, Категория: Новости на сегодня
СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика

Летчик сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25 Роман Филипов до последнего отстреливался и подорвал себя, чтобы не попасть в плен боевикам. Об этом удалось узнать «Коммерсанту».

Напомним, 3 февраля Минобороны РФ подтвердило потерю штурмовика Су-25 и гибель летчика гвардии майора Романа Филипова в сирийской провинции Идлиб в результате выстрела переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в зоне деэскалации. Пилот сумел катапультироваться, но попал в окружение и погиб в ходе перестрелки с боевиками.

Минобороны РФ ответило обстрелом крылатыми ракетами «Калибр» района, где было совершено нападение. По некоторым данным, было нанесено более 60 авиаударов, в результате которых погибли около 30 боевиков организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ). Затем сирийский спецназ и российская авиация начали зачистку района с приказом любой ценой забрать тело майора Филипова у боевиков

Издание сообщает, что пилот Су-25 будет посмертно представлен к высокой госнаграде. Возможно, к званию Героя России.

После трагического инцидента в Минобороны РФ была создана рабочая группа, которая уточнит детали гибели самолета. Как пишут «Известия», скорее всего, будет принято решение об увеличении высоты полетов в Сирии до пяти тысяч километров. С этого расстояния штурмовики станут недосягаемы для ПЗРК, зенитных скорострельных пушек и обычного стрелкового оружия.



Материалы по теме:

У майора Филипова в Приморье осталась семья
Подорвал себя гранатой: Появилось видео последнего боя пилота Су-25 с террористами
Боевики сбили российский штурмовик Су-25 в Сирии — Минобороны
МОЛНИЯ: Минобороны подтвердило гибель пилота Су-25 от огня ПЗРК в Сирии
Добавлено: 05 фев 2018 в 12:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Посетившие Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой

Посетившие Крым немецкие депутаты назвали санкции ошибкой

Клинцевич: мир устал от США

Клинцевич: мир устал от США

Железные памперсы Петра мальдивского, — Саакашвили высмеял меры безопасности на Майдане (ФОТО)

Железные памперсы Петра мальдивского, — Саакашвили высмеял меры безопасности на Майдане (ФОТО)

Нас ждёт новая гонка вооружений — Трамп не продлевает договоры с РФ, подписанные Обамой, — СМИ США

Нас ждёт новая гонка вооружений — Трамп не продлевает договоры с РФ, подписанные Обамой, — СМИ США

Загрузка...



Лента новостей
В Южной Корее освободили приговоренного к тюрьме главу Samsung - 12:08 В Южной Корее освободили приговоренного к тюрьме главу SamsungВ Китае произошло массовое ДТП, есть жертвы - 12:08 В Китае произошло массовое ДТП, есть жертвыЗа неделю на пожарах в Украине погибли 52 человека, – ГСЧС - 12:07 За неделю на пожарах в Украине погибли 52 человека, – ГСЧСМолодой Хан Соло впервые засветился в трейлере "Звездных войн" - 12:00 Молодой Хан Соло впервые засветился в трейлере Форвард "Нэшвилла" Филип Форсберг дисквалифицирован на три матча чемпионата НХЛ - 11:59 Форвард Российский арбитр Галанин скончался в Китае во время ЧМ по хоккею с мячом в группе В - 11:59 Российский арбитр Галанин скончался в Китае во время ЧМ по хоккею с мячом в группе ВСемь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с Сирией - 11:57 Семь человек погибли при обстрелах турецких городов на границе с СириейГИБДД столицы предупреждает водителей о гололеде и налипании снега на трассах - 11:57 ГИБДД столицы предупреждает водителей о гололеде и налипании снега на трассахAliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 руб. - 11:57 AliExpress запускает лоукостер с товарами до 600 руб.Масленица в 2018 году: когда празднуется – 12 или 18 февраля? - 11:52 Масленица в 2018 году: когда празднуется – 12 или 18 февраля?Офицеры WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в Пхенчхане - 11:49 Офицеры WADA сорвали тренировку российских хоккеисток в ПхенчханеСервис по получению посылок без бумажных извещений запустили в «Почте России» - 11:49 Сервис по получению посылок без бумажных извещений запустили в «Почте России»Врио премьер-министра Дагестана доставили в ФСБ - 11:49 Врио премьер-министра Дагестана доставили в ФСБСтала известна дата внеочередных выборов президента в Азербайджане - 11:49 Стала известна дата внеочередных выборов президента в Азербайджане
Последние новости
Как родные и близкие поздравили Кайли Дженнер с рождением ребенка - 12:31 Как родные и близкие поздравили Кайли Дженнер с рождением ребенка ЕБРР заявляет, что в Украине сопротивляются реформам - 12:28 ЕБРР заявляет, что в Украине сопротивляются реформам Гройсман объяснил низкие места Украины в экономических рейтингах - 12:28 Гройсман объяснил низкие места Украины в экономических рейтингах Типичная Украина: В Киеве перепалка из-за замечания окончилась перестрелкой (ВИДЕО) - 12:25 Типичная Украина: В Киеве перепалка из-за замечания окончилась перестрелкой (ВИДЕО) В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО - 12:24 В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО Минфин РФ рассказал о готовности отменить налог на движимое имущество - 12:21 Минфин РФ рассказал о готовности отменить налог на движимое имущество МЧС в 2017 году ликвидировало более 250 ЧС - 12:21 МЧС в 2017 году ликвидировало более 250 ЧС Суд снял обвинения с вице-президента Samsung и выпустил его из тюрьмы - 12:21 Суд снял обвинения с вице-президента Samsung и выпустил его из тюрьмы Никогда не было, и вот опять. Зачем в Польше вспомнили Бандеру - 12:21 Никогда не было, и вот опять. Зачем в Польше вспомнили Бандеру Рыбаки НАО отчитались об объемах улова - 12:21 Рыбаки НАО отчитались об объемах улова Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву - 12:21 Путина попросили присвоить звание Героя России штангисту Алексееву СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика - 12:18 СМИ сообщили о самоподрыве сбитого в Сирии летчика Государственной борьбе с верой и духовенством исполнилось столетие - 12:14 Государственной борьбе с верой и духовенством исполнилось столетие
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"