Спикер Рады поведал, что осталось сделать Смолию для назначения главой НБУ

Спикер украинского парламента Андрей Парубий завтра, 6 февраля 2018-ого, предложит включить законодательный проект об антикоррупционном суде в повестку дня Верховной Рады.

Подготовка к вступлению Украины в НАТО является приоритетом в работе Верховной Рады.

По утверждению Парубия, приоритетами на новейшую сессию остаются постепенная подготовка законодательства Украины к будущему вступлению государства в НАТО и EC.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и премьер Владимир Гройсман в начале рабочей недели проведут общий брифинг. Он также подчеркнул, что парламент принимал все законы по реформе судебной системы после согласования с Венецианской комиссией. Как сообщал УНН, А.Парубий во вторник будет советовать ВР включить законодательный проект о Антикоррупционный суд в повестку дня.

Парубий напомнил, что есть большой блок кадровых вопросов, что будет тоже одной из основных прерогатив на весеннюю сессию.

«Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни — и здесь же, незамедлительно я представлю всех претендентов на специальную проверку и дам поручение неотложно рассмотреть данный вопрос», — объявил он, добавив, что очень рассчитывает, что рада возьмется за формирование нового состава ЦИК еще на текущей неделе.

«Также планирую в этом месяце (рассмотрение назначения председателя НБУ — ред.) и если не текущей неделе, то на следующей пленарной.», — сообщил Парубий.

«Это и состав ЦВК, руководитель НБУ, уполномоченный по правам человека, Счетная палата — это план, который нам следует выполнить данной весной».

Парубий напомнил, что действующее законодательство предусматривает антикоррупционную проверку всех претендентов в члены Центризбиркома, которая может занять около 15-20 дней.