США начали вывод своих войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака.

Представители коалиции отметили: «Американские войска начали выходить из Ирака после заявления Багдада о победе над „Исламским государством“ в прошлом году».

Отмечается, что два иракских чиновника подтвердили, что возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск впервые после начала войны против группировки «Исламское государство» три года назад.

Высокопоставленный чиновник добавил, что из Ирака будут отозваны 60% войск США. Следовательно, из около 8 900 военнослужащих США (по состоянию на сентябрь 2017 года) в стране останется около 4 000 солдат, которые продолжат обучение иракских военных.