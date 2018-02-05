Ставропольский край вполне может стать самым большим производителем тепличных овощей в Российской Федерации

Как прозвучало, одной из основ развития сельскохозяйственной ветви в прошедшем году стал динамичный рост тепличного хозяйства. По утверждению губернатора, в настоящее время ставку делают на выращивание овощей в закрытом грунте. В общем рост сельхозотрасли в регионе составил более семь процентов.

— Однако основа данного роста — это уже не зерно, не растениеводство, — подчеркнул глава края. Основа данного роста — это уже не зерно, не растениеводство, а теплицы закрытого грунта, переработка, сады, виноградники.

— Развивать тепличное хозяйство именно в наших тёплых краях, в том числе в Ставропольском крае, — это безусловно правильное направление, — проинформировал премьер.

«В этом году уже выйдем за 100 тыс., так как темп ввода теплиц большой». Это стало возможным за счёт госгарантий. Край получил 30 млрд. руб. таковых гарантий.

«Мы закончили предыдущий год с результатом (еще заключительных статистических данных нет) 55 тыс тонн овощей», — приводятся слова губернатора в стенограмме, опубликованной на сайте руководства РФ. Мы, конечно же, в текущем году станем самыми большим производителем овощей закрытого грунта в РФ. Интерес к таким инвестициям проявляют иностранцы. Также о планах построить в крае два тепличных комплекса площадью по 40 га. Это получается благодаря национальной помощи, отметил Владимир Владимиров.

— Мы сегодня даем кредиты под 6-8,25%. Компенсируем 5% от 8,25%.

По мнению Дмитрия Медведева, вопреки распространенным представлениям, наиболее рентабельно сельскохозяйственное производство в закрытом грунте именно в южных областях, где множество солнца.