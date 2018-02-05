Суд снял обвинения с вице-президента Samsung и выпустил его из тюрьмы

Южнокорейский апелляционный суд приговорил вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ена к условному сроку и снял большую часть обвинений.

Ли Чжэ Ена арестовали 17 февраля 2017 и обвинили во взяточничестве, коррупции, растрате и скрытии активов за рубежом. Суд приговорил вице-президента Samsung Electronics к пяти годам заключения, но Ли Чжэ Ен подал апелляцию на решение суда, передает Yonhap.

Специальный адвокатский парк «Янг-су» требовал 12 лет тюремного заключения для руководителя южнокорейской компании, но Ли Чжэ Ен обжаловал это решение. В результате апелляционный суд приговорил Ли Чжэ Ен к двум годам и шести месяцам условного срока с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Вице-президента Samsung Electronics выпустили из тюрьмы.