Светило русской медицины Александр Румянцев дал лестную оценку брянским сотрудникам

Известный педиатр, начальник Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва — Александр Румянцев посетил Брянщину.

Посетив детскую областную клинику, он высоко оценил возможности брянской медицины и квалификации коллег. В первый раз на Брянщине ведущий педиатр Российской Федерации побывал в 1986-ом году, когда стал чернобыльским ликвидатором. Стоит обозначить, что Александр Румянцев не один раз бывал на брянской земле, помогал медицинскому персоналу и пациентам. По его словам, брянская медицина владеет большими возможностями, особенно с открытием детского центра гематологоии и онкологии, где сделаны уникальные условия для лечения маленьких пациентов, обозначил он и профессионализм брянских докторов. Также гость встретился с Олегом Федониным, ректором БГТУ, и студентами.

Популярный доктор, в данный момент доверенное лицо кандидата В. Путина, не раз бывал на Брянщине.