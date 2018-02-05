Тимошенко полетела к Трампу на молитвенный завтрак

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с компанией однопартийцев отправилась в США для участия в молитвенном завтраке, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа

В партии отметили: «Делегация „Батькивщины“ во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий».

По данным руководства Верховной Рады Украины, они проинформированы о командировке делегации «Батькивщины» по соответствующей процедуре.