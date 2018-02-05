Типичная Украина: В Киеве перепалка из-за замечания окончилась перестрелкой (ВИДЕО)

В Киеве уличная перепалка, начавшаяся с замечания, окончилась перестрелкой, в результате ЧП один участник разборки получил огнестрельное ранение.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 февраля, на ул. Княжий Затон (район Позняки), о его обстоятельствах сообщает канал, специализирующийся на освещении ДТП, криминальных разборок и прочих ЧП в столице Украины.

По словам очевидцев, автомобиль BMW, в котором находилось двое мужчин, выезжал из двора дома. «Неизвестному мужчине не понравилось, как они ехали, и он ударил ногой по машине.

Ребята, которые были в авто, сделали замечание. (Началась) словесная перепалка, потом драка, а через секунд 20–30 прозвучали звуки выстрелов (с двух сторон).

Ударившись об авто, раненый мужчина скрылся в одном из подъездов», — говорится в сообщении.

Других подробностей инцидента и официального комментария правохранителей пока нет.