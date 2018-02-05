Трамп счел доклад о нарушениях ФБР подтверждением отсутствия сговора с Россией

Об этом глава государства написал в Твиттер.

В своём социальная сеть Twitter Дональд Трамп обозначил, что этот документ на 100% его реабилитирует.

Президент США подчеркнул, что следствие касательно его «связи» с Россией — это «американский позор». Не было ни сговора, ни препятствия изучению (теперь это слово (препятствование изучению - ред.) применяется, так как после года вечного поиска и нахождения НИЧЕГО, идея сговора уже мертва).

«Российская охота на ведьм продолжается».

— Этот меморандум на все 100% реабилитирует Трампа.

«Впечатляющий рост числа рабочих мест и, наконец-то, после стольких лет, повышение уровня зарплаты - и никто не говорит об этом. Только Российская Федерация, РФ, Россия, невзирая на тот факт, что, спустя год поисков, никакого заговора!», — написал он.

Так руководитель Белого дома отреагировал на публикацию сомнительного отчета конгрессмена Нуньеса, который непосредственно сам Трамп распорядился рассекретить и разместить.

Так Трамп прокомментировал размещенный республиканцами меморандум о роли ФБР и Минюста в изучении «вмешательства России».

«Рассекреченный доклад на 100% обеляет мою команду».