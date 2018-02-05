Украинские депутаты не готовы проголосовать за новое руководство НБУ

На этой неделе народные избранники не будут утверждать кандидатуру нового руководителя Национального банка Украины. Об этом пишет информационное агентство “Украинские национальные новости”, ссылаясь на свои источники в Верховной Раде.Причина такого развития событий банальна до безобразия – нехватка голосов.Источник отмечает, что среди депутатов, которые образуют парламентскую коалицию (к слову, в существование которой не верят многие политические эксперты), продолжается обсуждение кандидатуры, которая была предложена президентом Петром Порошенко.Напомним, 18 января гарант Конституции предложил Верховной Раде отправить в отставку Валерию Гонтареву, которая намеревалась уйти в отставку еще в апреле 2017 (!) года. По мнению президента, новым руководителем НБУ должен стать Яков Смолий.