Украинский парламент подготовил ответ на польский закон о «бандеризме»

Верховная Рада 6 февраля сумеет рассмотреть подготовленное профильным комитетом объявление касательно польского закона о запрете «бандеровской идеологии».

Как стало известно, руководитель Комитета Парламента Украины, специализирующегося по зарубежным делам, Анна Гопко выступила с заявлением по поводу скандального закона, который принял сейм Польши, информирует «Российский Диалог». Чтобы это была согласованная позиция всего парламента. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы 2-ой мировой войны. Об этом в процессе согласительного совета объявил председатель парламента Андрей Парубий, информирует корреспондент УНН.

Комитет Верховной рады Украины по заграничным делам подготовил текст заявления для официальной реакции на принятие в Польше закона об университете государственной памяти.

По утверждению спикера, комитет наработал текст общего заявления, которое будет зарегистрировано в парламенте сегодня и завтра Рада его рассмотрит. «5 февраля это распоряжение будет зарегистрировано, с тем чтобы уже 6 февраля мы смогли рассмотреть его в парламенте», — объявил Андрей Парубий.