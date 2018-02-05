Утверждены новые правила регистрации брака: многоженцам придется заменить паспорт

И новые требования к документальному оформлению регистрации.

Как передает «Югополис», основательных изменений в новом документе немного. В утвержденном Минюстом Российской Федерации регламенте поминутно расписана церемония бракосочетания: на регистрацию отводится не более 113 мин., на расторжение — наполовину меньше. Сейчас на расторжение брака потребуется менее времени, ведь время заключения брака увеличено практически в полтора раза. Однако объявление работники загса принять обязаны, главное поменять документы до самой церемонии. Ранее таковых правил в регламенте не было. Придется заменить документ и в том случае, ежели уже некуда ставить штамп о регистрации брака. Ежели в день свадьбы истекает срок действия паспорта или на странице «Семейное положение» уже нет места для проставления штампа, объявление на заключение брака все-таки примут, однако сообщат, что к дню бракосочетания необходимо получить новый паспорт. Но это не отменяет права подать объявление. Нельзя создавать семью с лицом, которое страдает психологическим расстройством.