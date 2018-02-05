В «ДНР» исчезли из продажи пакеты «Водафона» и «Феникса»

В оккупированном Донецке и других городах ОРДО сократились очереди за стартовыми пакетами местного оператора «Феникс» из-за отсутствия в продаже дешевых сим-карт.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что в Донецке в отделениях «республиканского» оператора в продаже есть только «золотые и красивые» номера, цена которых стартует от 1000 рублей за штуку (примерно 500 гривен).

В то же время, в магазинах, в «Первом республиканском супермаркете», сим-карты Водафон-Украина вообще исчезли из продажи. Ранее, наличие стартовых пакетов украинского оператора давало веру жителям оккупированных городов на возращение Водафона в «ДНР».