В Донбассе в упор расстреляли авто с водителем

Вчера вечером в городе Покровске Донецкой области, на стоянке в жилом секторе, расстреляли автомобиль, после чего в салоне был найден труп мужчины.

В полиции Донецкой области сообщили, что полгода назад, в сентябре 2017 года компания из 4 человек расстреляла дом, в тот раз был ранен отец задержанного. Через 10 дней оперативники задержали злоумышленников в другой области, в Днепре, на съемной квартире, где они скрывались. Однако, фигурант дела решил, что этого недостаточно, и что убитый причастен к ранению.

Несколько месяцев он готовился к убийству, планировал месть и реализовал свой план вчера в 18.00. Мужчина из помпового ружья, которое предварительно взял с собой из дома, подождал пока его жертва окажется один в машине. Он подошел к авто и в упор выстрелил несколько раз, после чего скрылся.

Затем, он добровольно сдался правоохранительным органам, придя в Покровский отдел полиции вместе с орудием убийства.

С момента преступления до того момента, как сдался, прошло всего пару часов, Предварительно открыто уголовное производство по статье 115 УК «Умышленное убийство», однако в процессе может быть переквалификация.

Преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.