В Эстонии стартовали учения с участием сил НАТО

В Эстонии стартовали совместные учения, в которых принимают участие военные из международного батальона НАТО, более тысячи военнослужащих эстонских Сил обороны и члены военизированного ополчения кайтселиит («Союз обороны»).

Учения носят название Talvelaager 2018 («Зимний лагерь 2018»).

Главный штаб эстонских Сил обороны сообщает, что первый день учений проходит на Центральном армейском полигоне и стрельбище в Соодла.

«В учениях „Зимний лагерь“ примут участие эстонские кадровые военные, личный состав батальона НАТО из Великобритании и Дании, а также ополченцы из кайтселиита», — говорится в сообщении штаба.

Решение о размещении многонациональных батальонов североатлантического альянса на основе ротации в Латвии, Литве, Эстонии и Польше было принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году по просьбе этих стран. В апреле 2016 года батальон НАТО, численностью 1,2 тысячи и состоящий из военнослужащих из Великобритании и Франции, был дислоцирован в эстонском городе Тапа.

Возглавляет международный батальон Британия. Она командировала в батальон 800 военнослужащих, обеспечила его боевой техникой: танками Challenger 2, боевыми машинами пехоты Warrior, самоходными гаубицами AS90 и бронетранспортерами Bulldog.

Франция отправила в Тапу более 300 военнослужащих, а также танки Leclerc, боевые машины пехоты VBCI, бронетранспортеры VAB, бронированные внедорожники VBL.

С января 2018 года французских военнослужащих сменили солдаты из Дании.