В Китае произошло массовое ДТП, есть жертвы

В китайской провинции Юньнань на скоростном шоссе Кунмин — Чучжоу сегодня утром столкнулись 53 автомобиля.

Так, в результате массовой аварии погибли четыре человека. Местная дорожная полиция получила сообщение о крупном ДТП в 06:10. Сообщается, что причиной столь крупной аварии стали погодные условия: обычно в этой южной провинции температура в феврале не опускается ниже +6 °C, однако в ночь на понедельник были зафиксированы температуры ниже нуля, а также снег с дождем.

После аварии были госпитализированы три человека с травмами разной степени тяжести. На месте работают аварийные службы, сотрудники дорожно-транспортной полиции, медики. Кроме того, власти организовали раздачу воды и продуктов для водителей и пассажиров, которые остаются ждать на трассе до завершения всех необходимых формальностей, связанных с оформлением ДТП.