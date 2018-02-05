В МИД РФ сделали очередное заявление по миртворцам ООН в Донбассе

В России заявили, что предложение Украины и США по введению миротворцев на территорию Донбасса, которые должны расположиться на всей территории ОРДЛО и границе с РФ, нельзя реализовать прямо сейчас.

Замглавы МИД России Сергей Рябков предположил, что переговоры Курта Волкера и Владислава Суркова дадут положительные результаты: «Я рассчитываю, что продолжающийся весьма интенсивный диалог по каналу Владислав Сурков — Курт Волкер поможет сдвинуться с мертвой точки и будет найдена схема, которая окажется приемлемой как для Киева, так, я подчеркиваю, и для Луганска и Донецка».

Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин предложил «самую эффективную концепцию» размещения миротворцев ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ только на линии разграничения.

Рябков уточнил: «Сказать, что мы близко подошли к какой-то работоспособной схеме, я лично не могу. Но исхожу из того, что контакты продолжатся и в „нормандском формате“, и на двусторонней российско-американской основе».