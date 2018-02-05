В ОРЛО местные жители воруют рельсы, чтобы выжить

В оккупированном городе Хрустальном в ОРЛО в начале февраля местное население выкрало более 250 метров рельсов на подъезде к шахте «Краснокутская».

По данным группы «Информационное сопротивление» боевики задержали воров на месте преступления. Отмечается, что при похитителях обнаружили также оборудование для резки металла. Эксперты «ИС» добавили, что данный факт является свидетельством обнищания населения «ЛНР»: «Ситуация в освобожденной от остатков здравого смысла недореспублике, судя по всему, усугубляется с критической динамикой, и голодающее местное население решается на все более отчаянные поступки в попытках добыть пропитание».

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