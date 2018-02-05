В России подтвердили самоподрыв пилота Су-25, сбитого в Сирии

В Минобороны РФ подтвердили, что пилот сбитого в Сирии штурмовика Су-25 погиб, подорвав себя гранатой.

В «ведомстве» добавили: «При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации „Идлиб“ для контроля режима прекращения огня, ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой».

При этом приземлившись после катапультирования, Филипов вел бой из штатного оружия, а уже после окружения повстанцами, будучи тяжело раненым, подорвал себя гранатой.

Сообщается, что Филипов представлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Герой России посмертно.