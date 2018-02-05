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В странах ОДКБ могут легализовать частные военные компании


Добавлено: 05 фев 2018 в 00:21,
В странах ОДКБ могут легализовать частные военные компании

В секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ направлен проект модельного закона «О частной военно-охранной деятельности». В случае его принятия, в национальном законодательстве ряда постсоветских стран появятся нормы, регулирующие деятельность коммерческих военизированных формирований.  Читайте по теме

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Документ (есть в распоряжении «Парламентской газеты») разработан специалистами Института проблем безопасности и устойчивого развития, уже имеющими успешный опыт в подготовке модельных законов. Так 27 марта 2017 года на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств были приняты модельные законы «О негосударственной (частной) охранной деятельности» и «О негосударственной (частной) детективной деятельности», в создании которых участвовали сотрудники Института. 

По словам главы Института проблем безопасности и устойчивого развития Виктора Ананьева, проект модельного закона о ЧВК готовился в инициативном порядке с учётом интереса к этой проблеме со стороны федеральных и межгосударственных структур.

«Ни у нас, ни в странах СНГ, ни в государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) частных военных и охранных компаний нет, однако потребность в них существует», — уверен Виктор Ананьев.

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в плане работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ на 2017-2020 годы предусмотрена разработка рекомендаций по правовому регулированию ЧВК, пояснил он.  Читайте по теме

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Эксперт напомнил, что эта проблема была предметом обсуждения на межпарламентских слушаниях ОДКБ в Ереване и международной конференции в Минске осенью прошлого года, а 5 ноября 2017 года стала главной темой панельной дискуссии в Военном университете — экспертной площадке Минобороны.

«О необходимости легализации частных военных компаний на постсоветском пространстве говорит, прежде всего, зарубежный опыт их деятельности», — отмечает Виктор Ананьев.

По словам Ананьева, этот рынок существует уже более 50 лет и его объём, по различным оценкам, составляет от 100 до 200 миллиардов долларов.

«Так что это не какое-то неожиданное нововведение, подобно криптовалюте, — это сложившаяся система, это целая политика по отстаиванию национальных интересов без прямого участия государства», — сказал эксперт.

Согласно документу, солдаты удачи из стран бывшего союза, будут отличаться по правовому регулированию от своих западных коллег. Их планируют органично вписать в систему безопасности государства. Действовать подобные структуры могут только в интересах страны происхождения, поэтому заказчиками их услуг вправе выступать государственные органы исполнительной власти, а также зарубежные легитимные правительственные и международные организации на основе двусторонних соглашений.  Читайте по теме

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В связи с тем, что в гражданском законодательстве государств — участниках ОДКБ отсутствует термин «компания», а при делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие используется термин «организация». Исходя из этого в проекте модельного закона субъект, осуществляющий военно-охранную деятельность, именуется «частная военно-охранная организация». Кроме того, в отличие от зарубежной практики, где разделены военные и охранные услуги, в предлагаемом проекте ЧВОО предоставлено право одновременно выполнять военные и охранные работы.

Документ также разводит по разным сферам регулирования работников ЧОП и сотрудников военно-охранных организаций. Кроме того, проект закона закрепляет за частниками статус некомбатантов и вводит запрет на их участие в боевых действиях конфликтующих сторон.

Согласно проекту закона, частная военно-охранная деятельность засчитывается в общий трудовой стаж и стаж для назначения пособий по государственному социальному страхованию в соответствии с законодательством государства происхождения и государства территориальной юрисдикции. Сотрудники ЧВОО «подлежат обязательному страхованию на случай гибели, получения увечья или иного повреждения здоровья, похищения и требований о выкупе в связи с выполнением (оказанием) ими военно-охранных работ (услуг), в том числе, на территории иностранного государства».

«Если в России будет политическая воля в том, чтобы первыми регламентировать деятельность частных военных компаний, мы готовы с учётом данного проекта модельного закона подготовить проект федерального», — пообещал Виктор Ананьев.

Между тем группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» уже подготовила проект федерального закона о деятельности частных военных компаний и направила документ на отзыв в правительство. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в Госдуму будет внесён законопроект, который справедливороссы ранее несколько раз предлагали на рассмотрение. Глава фракции надеется, что на этот раз депутаты поддержат документ. По словам Сергея Миронова, принятие закона позволит привлекать сотрудников ЧВК к контртеррористическим операциям российских войск за рубежом, защите союзных России государств и для других целей, например, к защите нефтяных месторождений, когда использовать регулярную армию нецелесообразно.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что в закон о ЧВК, если такой будет разработан и принят, должен содержать в себе нормы, направленные против возможного найма российских профи «неприятелями России». Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов пока не готов сказать, как и кому должны быть подчинены ЧВК в России. «Это очень непростая тема, требующая глубокого, всестороннего анализа, четкого определения концептуального подхода к деятельности ЧВК», — заявил он «Парламентской газете».


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Добавлено: 05 фев 2018 в 00:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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