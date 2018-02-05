В Украину не пустили музыканта известной российской группы

В киевском аэропорту Борисполь задержали известного российского музыканта.

Госпогранслужба Украины сообщила: «Как выяснилось, мужчина является российским композитором и членом поп-группы „А-Студио“, который в ноябре 2016 с гастролями посещал временно оккупированную территорию Крыма. Сейчас российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на 3 года, через границу не пропущен и отправлен рейсом в Алматы».

Всего в прошлом году было выявлено 817 иностранцев-деятелей культуры и искусства, которые, незаконно находились в Крыму. Из них о запрете въезда в Украину принято решение о 104-х иностранцах.