В Южной Корее освободили приговоренного к тюрьме главу Samsung

В Южной Корее вышел на свободу вице-президент и фактический глава южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ен после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор.

Суд снял с него большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Отмечается, что Ли Чжэ Ен получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Напомним, пятидесятилетний Ли Чжэ Ен был арестован 17 февраля 2017 года по пяти обвинениям, включая причастность к предоставлению 6,38 миллиона долларов в виде взятки на обучение верховой езде дочери близкой личной знакомой экс-президента Пак Кын Хе.